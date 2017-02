Donald Trump on tänase seisuga presidendiametis alles 13. päeva. Napilt kahe nädalaga on ta aga enda vastu häälestanud paljud ameeriklased ja muu maailma elanikud.

45. USA president Donald Trump alustas ametiaega sedavõrd jõuliselt, et teda diktaatoriks pidavate inimeste hulk kasvab kiiresti. Järjest enam on neidki, kes küsivad, mis saab edasi?

Barack Obama ütles ametist lahkudes, et ta sekkub poliitikasse vaid siis, kui rikutakse põhiväärtusi. Kulus vaid kümmekond päeva, kui tema meelest oli aeg selleks küps.

Obama ei kritiseerinud otsesõnu Trumpi kehtestatud sissesõidukeeldu, vaid rõhutas, et on põhimõtteliselt selle vastu, et inimesi nende usu või religiooni tõttu diskrimineeritaks.

Trumpi otsuse vastu astus ka Obama administratsiooni ametisse määratud justiitsministri kohusetäitja Sally Yates, kes pidi sellele kohale jääma kuni Trumpi justiitsministrikandidaadi Jeff Sessionsi ametisse kinnitamiseni senatis.

Yates julges avalikult kahelda Trumpi otsuse seaduslikkuses ning andis ka justiitsministeeriumi juristidele korralduse seda mitte kaitsta.

Valge Maja süüdistas seejärel justiitsministri kohusetäitjat reetmises ja president Trump vabastas ta ametist. Ta määras Yatesi asemele ajutiselt justiitsministeeriumi juhtima Virginia prokuröri Dana J. Bonte.

Trumpi poliitika vastu protesteeritakse mitmes välisriigiski. Esimesena käis välisriikide juhtidest eelmisel reedel Washingtonis Valges Majas Trumpiga kohtumas Suurbritannia peaminister Theresa May, kes edastas USA presidendile suure sõpruse märgina kuninganna Elizabeth II kutse tulla juba sel aastal Suurbritanniasse riigivisiidile. Trump võttis selle tänuga vastu.

Kuna Trumpi kehtestatud sissesõidukeeld puudutas algselt ka paljusid Suurbritannias elavaid topeltkodakondseid, siis algatasid pahased britid petitsiooni üleskutsega tühistada Trumpile esitatud riigivisiidikutse.

Eileõhtuse seisuga oli sellele andnud allkirja ligi kaks miljonit inimest, mis tähendab, et see kuulub igal juhul arutamisele parlamendis.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson kinnitas küll esmaspäeval, et paanikaks pole põhjust, sest kõik Briti passiga isikud saavad sõita USAsse ka juhul, kui neil on sellise riigi pass, mille suhtes kehtib ajutine reisikeeld.

Obama jättis Valgest Majast lahkudes maha lõhestatud riigi. Trump lubas presidendiks saades muuta selle taas ühtseks, kuid tema esimesed sammud on pigem lõhet süvendanud.

Trump ise aga ei arva nii. Ta leiab, et on teinud kõik õigesti ning Valge Majagi väidab, et enamik ameeriklasi toetab presidendi poliitikat. Siiski on meeleavaldused ja välismaalt tulev kriitika avaldanud teatud mõju.

Trumpi administratsioon on lubanud, et sissesõidukeeld pole absoluutne ja lubatud on erandid. Nii pääsevad USAsse ÜRO töötajad keelu all olevatest riikidest, samuti eriloa alusel sportlased, kes lähevad sinna võistlema.

Enne Trumpi Valgesse Majja minekut arvasid paljud eksperdid, et olukord ei saa väga hulluks minna, sest USA president on osa poliitilisest süsteemist ega saa üksi otsuseid langetada. Esialgu on ta aga seda teinud ning juhtinud riiki kui ärimees.

Trump areneb diktaatoriks?

Esimeste otsuste järel on maailmas süvenemas kartus, et Trump juba on või siis muutub ajapikku diktaatoriks. Seejuures meenutatakse, et Adolf Hitleri valis omal ajal Saksamaad juhtima samuti rahvas.

Paanikaks ei ole vast veel põhjust. Vahest suudab kongress Trumpile päitsed pähe panna ja tasapisi loksub kõik paika.

Kui aga mitte, siis saavad seadusandjad algatada tema tagandamiseks impeachment’i, tuues näiteks põhjuseks, et president on seadnud ohtu riigi julgeoleku või sooritanud tegusid isiklikuks rikastumiseks.

Paslik on meenutada, et ühena vähestest ekspertidest ennustas Trumpi valimisvõitu Washingtoni Ameerika ülikooli professor Allan Lichtman (69). Ta ütles pärast valimistulemuste selgumist, et Trump ei jää presidendiks ametiaja lõpuni, sest teda ähvardab impeachment.