MTÜ Eesti Pagulasabi teatas selle aasta alguses, et otsib kolme maakonda tugiisikuid. Vabatahtlikke pagulaste abistamiseks sooviti leida Harju- Rapla ja Järvamaale. Kokku laekus avaldusi neljakümnelt soovijalt ja neist valitaksegi nüüd välja kuni 25, kes keerulisesaatusega sisserändajatele igapäevaelus tuge pakkuma hakkavad.

Soovijad on enamasti naised, erinevas vanuses, leidub nii gümnasiste kui 60-aastaseid. MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja Eero Jansoni sõnul ei ole veel täpselt teada, paljudele pagulastele abi pakkuda tuleb. “Me lõpuks ei tea, paljudele on vaja teenust osutada, see on üsnagi hektiline, kuidas nad Türgist, Itaaliast, Kreekast tulevad,” rääkis ta.

Jansonil on hea meel, et kandidaatide arv suur oli ning kandideerijate seas oli igasugu eri oskustega inimesi, nii kõrghariduse kui doktorikraadiga inimesi.