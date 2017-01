Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (Vabaerakond) ütles Maria Alajõe ja EASiga seotud uudiseid kommenteerides, et need näitavad, et EASis otsiti teadlikult võimalusi teha president Toomas Hendrik Ilvesele kingitust.

Postimees kirjutas, et Alajõe saatis 24. jaanuaril 2012 tollasele majandusministrile Juhan Partsile (IRL) kirja, milles küsis, kas viimane peab võimalikuks katta OÜle Ermamaa makstud toetuse tagasinõue majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Phare programmide riigisiseste vahendite jäägist, ning kirjale oli viieks aastaks seatud märge "Ametkondlikuks kasutamiseks", mille kehtivus sai läbi eelmisel nädalal, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"See kiri ja selle sisu igal juhul tõestab seda, et täiesti teadlikult tegeleti kohustuste kinni maksmise otsimisega ehk siis kingituse tegemisega presidendile," ütles Talvik ERRile.

"See, et tegemist on ikkagi vabariigi presidendiga, siis vabariigi presidendile on niigi ette nähtud väga suuri erisusi. Sellele lisaks mingeid kingitusi teha on ikka totaalselt ebaõiglane,“ rääkis Talvik lisades, et "see on signaali andmine kogu ühiskonnale, et ongi olemas mingi eriklass, keda koheldakse teistmoodi kui tavakodanikku“.