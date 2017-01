"Aluseks pole, et tegu on presidendiga, vaid et eelnevad otsused on viinud selleni, et juriidiliselt pole võimalik seda tagasi nõuda," põhjendab EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt, miks president Toomas Hendrik Ilveselt ei nõuta tagasi kunagist 152 000 euro suurust toetussummat.

Kuigi tahtlikke rikkumisi pole tuvastatud, on OÜ Ermamaa projekti menetlemise erinevates etappides tehtud vigu. "Näiteks oleks EAS võinud 2016. aasta sügisel põhjalikumalt kaaluda, kas 2012. aastal tehtud otsus kehtetuks tunnistada ja juba siis viia läbi uus terviklikum analüüs," lisas Talvet-Unt saates "Ringvaade".

Tema sõnul kaaluti kõiki alternatiivne ja jõuti selleni, et juriidiliselt ei ole võimalik Ilveselt nõuda kogusummat tagasi. Niisamuti kinnitas juhatuse esimees, et presidendiga käituti ja käitutakse sama moodi nagu kõigi teiste toetusesaajatega ning erandeid siinkohal ei tehta.

EASi praktikas on juhtunud ka varemgi, et toetusesaajalt pole raha tagasi nõutud. "Meil on olemas selle jaoks ka oma reservid. Euroopa Liit näiteks aktsepteerib veamäärana 2 protsenti ja EASi puhul oli see möödunud aastal 0,02 protsenti," selgitas Talvet-Unt.

Presidendi talu puudutav on Talvet-Undi sõnul kindlasti kõiki mõjutanud. "Oluline, et saaksime asja lõppenuks lugeda ja et saaksime positiivselt edasi minna sellega, mida teeme," lisas ta.