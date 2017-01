Lõuna prefektuuri juhi kohalt lahkuv Tarmo Kohv sai kolleegidelt kingituseks murutraktori. Sõiduriist ei ole vormilt tavaline, vaid kujundatud politseivärvides ning varustatud ka vastavate kirjadega.

"Kaheksa aastat ja üks kuu on toonud väga võimsaid kordaminekuid, mille üle koos suurt uhkust tunda. Paratamatult on olnud ka valusaid tagasilööke, millest õppida. Nüüd, kus panen prefekti ameti maha ja asun uutele väljakutsetele, ütlen aitäh kõigile politseinikele ja teistele partneritele, kes on Lõuna-Eestis turvalisust taganud,“ rääkis Tarmo Kohv kolleegidele.

Alates 1. veebruarist juhib Lõuna prefektuuri politseimajor Vallo Koppel ning Tarmo Kohv asub tööle politsei sideohvitserina Läti ja Leedu suunal.