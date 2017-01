President Toomas Hendrik Ilvese suu läbi väga lihtsaks looks nimetatud Ärma talu toetuse saamise saaga saigi lihtsa, presidendi seisukohalt valutu lõpu – 152 000 eurot maksab Euroopa Komisjonile tagasi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Sedasorti eksimuste tasumiseks tuleb sihtasutuse raha aga riigieelarvest ehk maksumaksja tehtavast kingitusest rääkimine ei ole vale.

Toomas Hendrik Ilves võib edaspidigi öelda, et Ärma talu eest ei ole ta kellelegi midagi võlgu – Ilvesele lisatagasinõude esitamiseks puuduvatki juriidiline alus. Ent pelgalt fakt, et keegi maksis raha ära, ei paranda presidendi mainet. Julgen arvata, et poleks parandanud ka siis, kui maksjaks olnuks endine riigipea ise – tagantjärele mõjuks kõik õigustused ja põhjendused veelgi küünilisema rahva lollitamisena, sest tagasimaksega tunnistataks vähemalt moraalset süüd, mida seni järjepidevalt eitatud on.

Kuid paraku mis silmist, see meelest, ja presidenti me vaevalt kuigi palju (Eesti) avalikkuse ees enam näeme. Teine lugu on EASiga, kes ei väsi üllatamast rändrahnudega ega kontoritaimede hooldamiseks kuluvate ulmeliste summadega (mis küll alles järelepärimise peale väiksemaks tunnistati). Seegi maineparandus ei saa lihtne olema – või mida ütles 7000 euro eest EASile endale tellitud maineuuring?