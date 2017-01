„Meil on üks igand, mille nimi on tööraamat. Riigil seda dokumenti enam vaja pole, samuti tööinimesel,“ ütle Eiki Nestor kümmekond aastat tagasi. Nüüd tuleb välja, et tööraamatut on ikka vaja küll, nii riigil kui eriti tööinimesel, sest selle sissekannete alusel määratakse talle makstav pension.

Tõsi küll, tööraamatu puhul ei kutsunud poliitikud ja ametnikud rahvast otsesõnu üles tööraamatut kui sovetlikku igandit hävitama või ära andma, nagu seda tegid taasiseseisvumise aegadel vabadusvõitlejaid Eesti meestelt okupatsiooniarmee sõjaväepileteid kokku korjates. Kuid samas ei hoiatanud keegi, et tööraamat tuleb kindlasti olulise dokumendina alles hoida, sest sellest hakkab sõltuma vanaduspõlve sissetulek. Ka sõjaväepiletite loovutajad võivad seda toona efektsena tundunud sammu nüüd kahetseda, kui ei suuda selle dokumendita tõestada sõjaväeteenistust, mis läheks pensionistaažina arvesse.

Riigil jagub siiski sedavõrd palju vastutustundlikkust, et kümme aastat pärast tööraamatute kaotamist esitati rahvale üleskutse hoida see dokument hoolega alles või veel parem – viia see sotsiaalkindlustusametisse. Selle sammuga tegelevad ametnikud poliitikute kunagisest lõdvast, vastutustundetult populistlikust kõnepruugist tingitud kahju likvideerimisega. Hea seegi, et tööraamatukampaaniaga ei oodatud veel paarkümmend aastat, kui enamikul meist oleks mälestus tööraamatust, selle olemasolust ja võimalikust asukohast sootuks tuhmunud.

Küll aga kerkib praeguselgi juhul küsimus poliitikute vastutusest. Tööraamatutega toimunu kinnitab vaid paljude veendumust, et poliitikuid ei tohi kunagi usaldada. Sovetliku tööraamatu võimalikult efektne ajaloo prügikasti lennutamine võib olla poliitikuile kõigest vahend järjekordseks 15 minutiks pildile pääsemisel. Nende kujundlikku juttu uskuma jäänud praeguse pensionile jääjale tähendab see hullemal juhul kaotatud staažiaastaid ja selle võrra väiksemat pensioni, juhul kui tal muul moel ei õnnestu oma tööaastaid tõestada.

Jant nüüd riigi silmis ülioluliseks osutunud tööraamatute ümber näitab, kui tähtis on poliitikute vastutustundlik sõnakasutus. Me ei saa lahmivaid või poolikut infot jagavaid poliitikuid otseselt vastutusele võtta. Meie poliitilise kultuuri juures on ennatlik loota vabandust poliitikutelt, kelle avalduste põhjal võis jääda mulje, nagu poleks tööraamatuid enam vaja. Nii jääb meil üle vassijate nimed meelde jätta ja valimistel otsustada, kas nad väärivad meie hääli.