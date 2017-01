“See oli tüüpiline tiinekate värk, peol. Ma olin arvatavasti liiga noor,” rääkis ta, lisades, et intervjueerija ei olnud tõest väga kaugel, kui temalt küsiti, kas see juhtus, kui ta oli 13-aastane.

“Ma arvan, et see tüdruk ja mina lihtsalt tahtsime seda. Sa kas hoiad end tagasi ja teed seda õigesti või sa oled liiga noor ning otsustad asjaga lihtsalt ühele poole saada,” selgitas ta.

Haringtoni sõnul armus ta Lesliesse Islandil. “See maa on ilus, virmalised on maagilised ning just seal ma armusin. Kui sa oled juba kellestki sisse võetud ning nad mängivad sarjas su armastajat, on väga lihtne armuda," rääkis ta enda ja Leslie armastuse algusest.