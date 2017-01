Eesti turul tegutsevad suurtootjad plaanivad tõsiselt tulevaste investeeringute ülevaatamist. Ärikliima pole enam kindel, plaanid koostatakse pikema aja peale. Pidevad muutused ei tule asjade arengule kasuks. Löögi alla võib sattuda üle poole tuhande töökoha. Kokkuvõttes jääks saamata kümneid miljoneid eurosid tööjõumakse ja tulumaksu. See peaks panema mõtlema. Kunagi pole piisavalt raha päästjate, õpetajate ja meedikute palgatõusuks. Valdkondi, kus oleks vaja lisaraha on rohkem kui küllaga.

Kui räägitakse rahva tervisest, siis mina keelaksin esimese asjana odekolonnimüügi, et parmud ei saaks seda kraami juba hommikul kella seitsmest kätte. Kui palju me kulutame niigi alarahastatud meditsiinis vahendeid nende loputamisele ja turgutamisele EMOs või kiirabiautos? Samas ootavad teised haiged abi.

Eestlaste ämbrid panevad lätlased rõõmustama. Käik Valka näitas uusi arenguid. Poes äri õitseb ja klientide puudust pole. Nüüd on lätlasedki ärganud ja avanud kilomeetri kaugusel riigipiirist ostukeskuses suure alkoholimüügi osakonna. Hinnad on konkurentsivõimelised. Õllepurk maksab küll kaks-kolm senti rohkem kui endises piiripunktis, aga on poole odavam pealinna või Tartu kauplustega võrreldes. Kange naps on piiripunktiga võrreldes küll üks-kaks eurot kallim, aga ikkagi märksa odavam kui Eestis. Tooni annavad meie numbrimärkidega autod. Kogused, mis neisse tõstetakse, on suured.

Aktsiisitõusuga lükkame tegelikult noori vägisi kange alkoholi rüppe. Miks nad peaksid ostma õlut või siidrit, kui selle purk hakkab maksma 1,50 euro ringis? Tal tekib õigustatult ahvatlus millegi kangema järele, sest nelja-viie purgi õlle asemel võib osta hoopis pudeli viina. Õlut peab märksa enam sisse kaanima, et saaks lolliks minna. Kas tahame noort ja arenevat organismi teadlikult kahjustada? Viinast võõrutamine, kui on tekkinud tõsine alkoholism, on hiljem kulukas ja sellegi maksab kinni maksumaksja.

Tšehhis, Skandinaavias ja mujalgi on müügil lahja õlu ning tänavatel ei näe laaberdajaid. Kuid Eestis eelistab turule lasta ikka kange õlle. Kehtib põhimõte – mida tummisem, seda rohkem hakkab sarve. Võiks hoopis panustada lahjemate markidele, mille aktsiis oleks madalam. Nii paneksime piiri kangema kraami pruukimisele. Kange õlle kummardamine tuleb lõpetada!

Aitame Lätit

Eesti kallis alkoholis on omajagu süüd kaubandusel. Eesti kaupmehed on ahned ja juurdehindlused meie poodides kõrged. Ostjalt pigistatakse välja viimane. Kuidas muidu seletada hiljuti kodus postkasti potsatanud reklaami, millel märge, et kraam on müügil hinnaga miinus 25 või 33 protsenti. Millest see kõneleb? Kasumijanust. Saab ju kaubelda ka mõistlike hindadega, nagu Valga piiripunktis.

Sama lugu on Lätis. Päris pikk maa on käia Saksamaani ja Tšehhii, kus õlu on toidukultuuri osa. Pole näinud seal kedagi avalikus kohas pudel käes ringi tuiamas või laaberdamas. Rääkimata kange napsi pruukija elule turgutamisest. Kõik algab kultuurist ja ühiskonna suhtumisest.

Kui rääkida joomisest, siis alkohol ei tohiks tõesti olla vabalt kättesaadav, nagu praegu. Tanklates tuleb lõpetada õlle ja siidri müük. Eestis võib seal õlut osta kella 22, Saksamaal ja Tšehhis pole see võimalik pärast kella üheksat õhtul. Venemaal algab igasuguse alkoholi, ka õlle ja siidri müük, kell 11 hommikul. Ja miks peab tanklates olema lettidel kangem kraam?