USA popkuulsuse Pharrell Williamsi esindaja teatas, et staar ja tema abikaasa Helen Lasichanh on saanud kolmikute vanemateks.

See juhtus juba mõni aeg tagasi, kuid siiski jaanuaris, vahendab Vanity Fair.

Laste sugu ja nimesid keeldus Williamsi esindaja avaldamast, ent kinnitas, et ema ja lapsed on terved ja rõõmsad. Kuulsa paari esiklaps, poeg Rocket, on kaheksa-aastane.