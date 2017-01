Briti telesaates “Jeremy Kyle Show” kaotas saatejuht enesevalitsuse, kui sai teada, et saate külaline valetas ekstüdruku tagasisaamiseks selle kohta, et tal on ajuvähk. Šõu külaliseks oli eks-tüdruku ema Katie, kelle sõnul on teine saatekülaline Simon üritanud kõike, et tema tütart tagasi saada, isegi ähvardanud tema maja maha põletada ja isegi valetanud, et tal on ajuvähk!

Saatejuhile Jeremy Kyle’le on aga 2013. aastal pandud samuti vähidiagnoos, täpsemalt munandivähi diagnoos ning mees kaotas valetaja peale enesevalitsuse. “Ma ei taha sinuga rääkidagi. Ära arva, et sul on õigust seda vabandusena kasutada, sa kohutav, kohutav väike mees! Vähi kohta valetamine on tülgastav!” karjus ta valetanud Simoni peale.

Simon süüdistas eks-tüdrukut Katie't, talle suure rahavõla tekitamises, kuid tunnistas, et siiski armastab tüdrukut sellest olenemata. Hiljem selgus, et paarike üritab erimeelsusi üritada.