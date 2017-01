Kui hakkate kodus remonti tegema, siis tasub seinavärvi valikul seada pilk roheliste ja kollaste toonide poole.

Kuigi rohelised ja kollased ei pruugi olla just esimesed valikud seinavärvitoonide osas, siis teadlased kinnitavad, et tegemist oleks vägagi õnnestunud valikuga, kirjutab Woman's Day.

Miks siis? Nimelt tuli Amsterdamis asuv Vrije ülikool välja uuringuga, mis väidab, et kollane ja roheline on need värvitoonid, mis tekitavad inimestes enim õnnetunned. Kodu seinad sellistes toonides värvides, võid aga kindel olla, et tegemist on õnneliku koduga, mille elanikud on pidevalt rõõmsas meeleolus.

Seejuures tasub meeles pidada, et sugugi kõiki seinu ei pea kollaseks või roheliseks võõpama. Piisab ka mõnest üksikust seinast.