Meestel on reeglina suur seksiisu, mis ei pruugi naistele kuidagi sobida või lihtsalt meeldida. Mida sellisel juhul teha?

See, et su mehel on pidevalt seksiisu, pole sugugi imelik. Meeste seksinälg ongi naiste omast enamasti kõvasti suurem ning neil piisab väga vähesest, et seksiisu peale tuleks, kirjutab Women's Health Magazine.

Kuid, mida sellisel juhul teha?

Kindlasti ei tasu mehele halvasti öelda, stiilis "Sa oled pidevalt nii kiimas. Mis sul viga on?" Sellised kommentaarid teevad mehele haiget ning aja jooksul võivad need hakata teie suhet lõhkuma.

Selle asemel katsuge teha kompromisse, kui tihti te seksite ja tehke seksigraafik. Kui sa graafikust kinni pead, näeb ta, et sulle tegelikult ikkagi meeldib sinuga voodis hullata. Pealegi piisab meestel ainult seksigraafiku vaatamisest, et neil isu peale tuleks.