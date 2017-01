Heategevusfond Aitan Lapsi ning "Eesti Laul" võimaldavad 1500 Eesti koolilapsel nautida suurejoonelist kontserdielamust "Eesti Laul 2017" peaproovis Saku Suurhallis.

Koostöö raames võimaldatakse igast Eesti maakonnast Tallinnasse kontserdile tulla sajal koolilapsel ja nende saatjal, kes saavad täies pikkuses näha vahetult enne finaalkontserti toimuvat "Eesti Laul 2017" peaproovi.

“Tõenäoliselt on tegemist viimase aja suurima ühekordse projektiga, kus korraga saab kokku nii suur hulk lapsi,” ütles "Eesti Laulu" produtsent Mart Normet. “Kuna peaproov tehakse ilmselt täissaalile, ootame sama vinget kontserti kui finaal ise ning usun, et nii täiskasvanud kui ka kõik need 1500 noort muusikafänni jäävad väga rahule.”