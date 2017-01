Lõputud töölt lahtilaskmised, palga vähendamine 20 korda ja hirmutamine laste ära võtmisega – need on vaid mõned töömeetodid, mis iseloomustavad FSB ja Vene võimu tegutsemist nendega, kes neile vastu hakkavad.

"Vladimir Putin pole jumal ega tsaar, ta on palgatud president, manager, kes peab haldama riiki minu maksude eest. Miks tema otsustab, et mul ei ole nüüd metsa, kui see otsus on Vene seadustega vastuolus?" meenutab Tširikova.