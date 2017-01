Avalikes kohtades, eelkõige kohtumajades ja koolides, ei tohi edaspidi kanda kogu keha katvaid riietusesemeid. Selle keelu alla lähevad nii burkad (katab kogu keha ja nägu) kui ka niqab-id (katab kogu keha, vaid silmad on paista).

Austria koalitsioonivalitsus võttis vastu muudatused, mis keelavad avalikus kohas kogu keha katvate riietusesemete kandmise ning nõuavad, et migrandid peavad alla kirjutama integratsioonilepingule ja väärtushinnangute deklaratsioonile.

BBC andmetel kannab praegu Austrias niqab-i umbes 150 naist. Turismivaldkonna töötajad on juba avaldanud muret, et uus keeld peletab araabia maadest pärit potentsiaalsed turistid eemale.

Migrantidele hakkavad kehtima uued nõuded

Värske muudatuskava võtsid vastu koalitsioonierakonnad Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPÖ) ja Austria Rahvapartei (ÖVP).

Austria kantsler ja koalitsiooni juht Christian Kern (SPÖ) soovib allikate väitel sel moel parandada oma erakonna mainet, kuna viimasel ajal on Austrias populaarsust kogunud paremäärmuslik opositsioonierakond Austria Vabaduspartei (FPÖ). Austrias toimuvad järgmise aastal parlamendivalimised.

Muudatuskava näeb ette, et turvalisuse tõstmise nimel on migrandid tulevikus kohustatud allkirjastama teatud integratsioonilepingu ja väärtushinnangute deklaratsiooni.

Kavas on esile toodud, et "need, kes ei soovi aktsepteerida valgustusajastu väärtusi, peavad meie riigist ja ühiskonnast lahkuma.

Me usume avatud ühiskonda, mis põhineb avalikul suhtlusel. Kogu keha katvad riietusesemed lähevad selle tõekspidamisega vastuollu ning seetõttu tuleb need ära keelata."

Prantsusmaa oli esimene Euroopa Liidu riik, kes burkad 2010. aastal avalikes kohtades keelustas. Sarnased keelud on vastu võetud ka Belgias, Hollandis, Bulgaarias ja Šveitsis.