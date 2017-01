“Teises poolfinaalis esinemine on parem ainult kulude pärast. Saame ühe-kahe päeva jagu kulusid kokku hoida. See on väga suur raha. Muus osas vahet tegelikult pole,” kommenteerib Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet seda, et Eesti astub Eurovisioni võistlustulle teises poolfinaalis.

Eurodelegatsioon on alati võistlusele sõitnud umbes kaks nädalat varem. Viimastel aastatel on Eesti osalenud esimeses poolfinaalis ning siis on kohale mindud kaks nädalat varem pühapäeval. “Võimalik, et nüüd läheme me esmapäeval, äärmisel juhul teisipäeval,” ütleb delegatsioonijuht ja Eesti Laulu peaprodutsent Normet. “See kõik selgub lähipäevade jooksul, kui saadetakse proovigraafikud.”

Teises poolfinaalis osalemine on Eestile odavam, sest kokku hoitakse ju terve päeva jagu delegatsioonile kuluvaid majutus- ja muid kulusid. “Tegelikult on tehnilises mõttes ka natuke vahe. Esimeses poolfinaalis on seepärast tavaliselt mõnusam olla, et siis tekib poolfinaali ja finaaliproovide vahele kaks lõõgastuspäeva (esimene poolfinaal toimub alati teisipäeval ning teine poolfinaal neljapäeval – kolmapäev ja neljapäev ongi puhtalt teise poolfinaali artistide proovide päralt – K.T). Praegu on nii, et kui pääseme poolfinaali, tuleb neli ränkrasket tööpäeva järjest. Mulle pigem meeldib esimeses poolfinaalis olla, sest see annab väikese hingetõmbepausi.” Varem on teises poolfinaalis võistelnud Getter Jaani, Ott Lepland ja Urban Symphony. Kahel viimasel oli asja ka finaali, kus mõlemad saavutasid 6. koha.