30-aastane Gintare Suminaite tunnistas end lapse tapmises süüdi ja vabandas seda sellega, et oli vannitoas sünnitamise tõttu vaimselt häiritud, vahendab Mirror.

Prokurör Ed Brown selgitas, et Suminaite sünnitatud laps oli sündinud salajasest armuafäärist Leedu mehega.

Naine varjas rasedust arstide ja ka oma kallima eest, kellega neil juba oli ühine lapsuke peres kasvamas.

Kui Suminaite mees naiselt aru asus pärima, siis eitas rase naine suhet 32-aastase armukese Arturas Venciusega.

Esiti oli armukestel plaan ühiselt tagasi Leetu põgeneda, kuid mees läks üksi.

Möödunud aasta aprillis lahkus naine töölt väitega, et tal on kodus suur probleem. Ta läks koju ja sünnitas vannitoas lapse. Samal ajal oli naise enda mees teises toas.

Mees leidis naise vannitoast vere seest lamamas, kõrval beebivann riietega.

Kohale kutsutud kiirabi esiti lapse elutut keha ei märganud, sest nad ei osanud imikut riiete vahelt otsida. Paarike ei lausunud imikust sõnagi.

Kui naine oli juba haiglas ja avastati, et veritsuse on põhjustanud sünnitus, siis kiirustasid politsei ja meedikud tagasi paarikese korterisse.

Seal ootas neid šokeeriv avastus: imik oli märgade rätikute sisse mässitud - kaela ümber tihedalt naise aluspüksid.

Pärast arreteerimist Suminaite tunnistas, et kägistas lapse, kuid ei osanud öelda, et miks. Pärast kägistamist surus ta lapse veel veejoa alla, et laps uputada. Nabanööri nüsis ta katki ziletiga, misjärel ise minestas.

Naine veetis 298 päeva eelvangistuses ja vabastati, et ta saaks täita oma teo eest talle mõistetud karistust: kaks aastat kogukonna heaks tööd ja enese rehabiliteerimine.