"Arvasin, et see on kohe teada," imestab tänases "Radaris" Siim Kallas, miks president Kersti Kaljulaidi kopsakast 12 000 euro suurusest igakuisest hüvitisest juttu alles nüüd tuleb, mil riigipea ametis on olnud juba neli kuud.

Kallas, kes ka ise saab sarnaselt president Kaljulaidiga Euroopa Liidult iga kuu suurt hüvitist, on üks kolmest inimesest Eestis, kes hetkel Euroopa Liidus töötamise hüvesid tunda saab.

"Ma saan seda kuni 1. novembrini," kinnitab Kallas, kellele makstakse hüvitist 10-aastase töö eest Euroopa Komsijoni volinikuna. "Arvasin, et need numbrid on kohe (Kaljulaidi ametisse asudes - toim.) teada, sest need on avalikud."

