Uus popi superpaar on sündinud: Selena Gomez andis Instagramis ametlikult teada, et kuuldused tema ja muusik The Weekndi särisevast armuloost vastavad tõele.

24aastane lauljatar avaldas esmaspäeval video nende ühisest romantilisest laevasõidust Itaalias. Saateks ta midagi ei kirjutanud, küll aga külvas emotikone, kus vilkusid südamed. Miski pani aga Selena, kel on seljataga romaan Justin Bieberiga, meelt muutma: õige varsti oli ta video eemaldanud, kirjutab Ilta-Sanomat.

Paarikese lembeloost on sahistatud sestsaadik, kui neid jaanuari algul restorani ees suudlemas nähti. Kuulu järgi sündis armuleek juba Selena ja The Weekndi esimesel kohtumisel mullu Victoria’s Secreti moeetendusel, kus nad mõlemad esinesid.