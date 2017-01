ISIS on ähvardanud tappa 350 000 Mosulis viibivat last kui nende pered üritavad linnast lahkuda.

Lapsed Mosulis (Reuters / Scanpix)

"Mosulis viibivatel peredel on tohutu risk - kui ISIS märkab mõnd peret põgenemas, tapetakse nad koheselt," vahendab The Independent kohaliku meediku Mahmoudi sõnu. Mehe kinnitusel pole lõksus olevatel inimestel süüa ega juua. "Laste jaoks pole ei toitu ega piima - poed on tühjad ning varud otsas," kõneles Mahmoud.

"Väikeste jaoks pole tähtis, kust pommid tulevad - tähtis on see, kuhu need maanduvad," lisas ta.

Hetkel viibib Lääne-Mosulis ligi 750 000 tsiviilelanikku, neist pooled on lapsed.