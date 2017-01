Üldiselt on mehed need, kel ei saa seksiisu kunagi täis. Mida teha sellisel juhul, kui su mehe isud on voodiakrobaatika osas küllaltki tagasihoidlikud?

Sina tegeleksid seksiga küll, kuid su mehele tundub senine küllaltki hõre seksigraafik sobivat? Mida sellisel juhul teha, kui sinu seksinälg on su kallima omast kõvasti suurem?

Veebiportaal Women's Health Magazine kinnitab, et kannatama ei pea ning olukorda on võimalik taktitundeliselt lahendada.

Näiteks on üks võimalus tuua teema üles romantilises keskkonnas. Näiteks kui te vaatate romantilist filmi. Suhteekspertide sõnul tasub oma soove väljendada ka küllaltki seksikalt, kuid selgelt ja arusaadavalt. Kui mees ikka vedu ei võta, siis tuleb talle selgitada, miks seksimine sinu jaoks oluline on ja mida see sinu jaoks tähendab.