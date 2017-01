Kevad pole enam kaugel ning juba õige pea hakkavad poodidesse jõudma esimesed kevadkollektsioonid. Piilume, millise kollektsiooniga üllatab märtsikuus H&M Studio.

H&M Studio puhul on tegemist limiteeritud kollektsiooniga, mis koosneb trendikatest moearmastajatele suunatud võtmekomplektidest.

2017. aasta kevadsuvises kollektsioonis saavad värskes modernses koosluses kokku klassikalised rätsepatehnikad, praktilisus ning spordimaailmast pärit kõrgtehnoloogilised elemendid. Inspiratsiooni ammutatakse kirglikust, jõulisest ning väljapeetud balletimaailmast.

H&M kaotab kevadsuvise Studio kollektsiooni raames esmakordselt ajaerinevuse jaemüügi- ning moelavakalendri vahel ‒ nii on klientidel võimalik rõivaid soetada kohe pärast moeetendust. H&M Studio kollektsiooni tutvustatakse moefännidele 1. märtsil Pariisi moenädala raames kaubamärgi esimesel näe ja osta kohe lähenemisega etendusel. Seejärel seatakse see üles e-poodi aadressil hm.com ning juba 2. märtsil saab kollektsiooni soetada valitud kauplustest üle maailma. Valikus on nii naiste- kui meestekollektsioon.