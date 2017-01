Kõigepealt loositi välja see, millises pooflinaalis hääletavad kuus automaatselt finaali pääsevat riiki. See ülesanne oli usaldatud võitjatele Ruslanale ja Jamalale. Üks loosis riigi ja teine selle, millises poolfinaalis nad hääletavad.

Riigid olid jaotatud kuude kaussi ja hääletamine toimus nõnda, et üks saatejuht tõmbas välja riigi nime ja teine saatejuht võttis vastavalt esimese või teise poolfinaali kausist sildi, mis ütles, kummas poolfinaali pooles riik üles astub. Eesti tõmmati välja üsna kiiresti ja saime teada, et Eesti esineb 11. mail toimuvas teise poolfinaali teises pooles.

Kiievis toimuval võistlusel osaleb tänavu 43 riiki. Viimati oli nii palju osalejaid aastal 2011 Düsseldorfis. Ka mullu pidi osalema sama palju riike, kuid Rumeenia diskvalifitseeriti, kuna kohalik ringhääling Televiziunea Romana (TVR) oli Euroopa Ringhäälingute Liidule (EBU) võlgu 16 miljonit Šveitsi franki. Nüüd on Rumeenia tagasi, samuti on pärast aastapikkust eemalolekut tagasi Portugal. Bosnia ja Hertsegoviina tänavu ei osale, kuid juba kolmandat korda pakub Euroopale konkurentsi ka kängurumaa Austraalia.

Muide, selleks, et Kiievist saaks võõrustajalinn, läbiti tõeline kadalipp ja kohati meenutas linna valik juba tsirkust. Juulis teatati, et 2017. aastal pürgib Eurovisioni korraldama kuus Ukraina linna – võistlustulle astusid Dnipro (endine Dnipropetrovsk), Harkiv, Herson, Kiiev, Lviv ja Odessa. See valik pidi taanduma kahele, millest võitja pidanuks selguma 1. augustiks. Vahepeal kuulutati finalistidena välja Kiiev, Dnipro ja Odessa, kuid midagi täpsemat lubatud ajaks ei selgunud. 25. augustil pidi toimuma pressikonverents, kus võõrustajalinn välja kuulutatakse, kuid see tühistati 20 minutit enne toimumist.

Seejärel selgitas EBU, et neil on korraldajalinnale terve rida nõudeid ja seetõttu linna valimine viibibki. Võõrustajalinnas peab olema rahvusvaheline lennujaam; sobiv toimumispaik, mis mahutaks üle 10 000 inimese; lähedal asuv koht, mille saaks muuta pressikeskuseks ja kuhu mahuks 1500 ajakirjanikku; head tingimused kõigi delegatsioonide majutamiseks ning piisavalt erinevas hinnaklassis hotellitube. 9. septembril kuulutati Kiiev lõpuks ometi võitjaks.