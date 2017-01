Tänavuse Eurovisioni kohta tilgub viimastel päevadel aina põnevamat materjali – eile avaldati tänavuse võistluse logo ja hüüdlause ning äsja jõudis avalikkuse ette ka lavakujundus.

Tänavu maikuus Kiievis kerkiv eurolava iseloomustab tänavust hüüdlauset, milleks on “Tähistame mitmekesisust”. Hüüdlauset toetab logo, millel on kujutatud Ukraina traditsioonilist helmeskaelakeed, mis kannab nime Namisto. Lavakujunduse autor on Florian Wieder, kelle loodud on eelmise kolme võistluse ideed. Tänavune lava sümboliseerib seda, et Ukraina on maikuus Euroopa keskpunkt. Selline lava võimaldab fännidel olla esinejatele võimalikult lähedal.

Eesti aja järgi kell 12 algab videoportaalis Youtube otseülekanne poolfinaalikohtade loosimisest ning saame teada, millises poolfinaalis Eesti esindaja – kes selgub 4. märtsil – võistlustulle astub.