Täna hommikul andis sotsiaaldemokraat ja Tallinna volikogu liige Hanno Matto volikogu esimehele Kalev Kallole üle sümboolse kingituse - suukorvi.

„Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt on mul teile üle anda sümbolväärtusega kingitus, see on suukorv. Ja loodetavasti see meenutab teile, et opositsiooni ei ole korrektne vaigistada ega lämmatada ja te olete andnud ise selleks panuse nii nagu ka Keskerakond oma pikaaegse ja süsteemse tegevusega Tallinna linnas,“ sõnas Matto Kallole suukorvi andes.

(Alar Truu)

Esmalt tuli muidugi Kallo jutule pääseda, sest nagu videost näha, ei olnud Kallol selleks aega ning kaameraid ei soovinud ta oma kabinetti üldse lubada.

Siiski ei jäänud esimehel lõpuks muud üle, kui kingitus vastu võtta ja omalt poolt asja selgitada.

„Ma ei ole opositsiooni kunagi vaigistanud ega lämmatanud, aga vaadates opositsiooni tegevust, siis mul on kurb tõdeda, et opositsioon ei taha osaleda linnavolikogu töös. Vaadates läbi komisjonide aruanded, selgus ootamatult, et väga paljud opositsiooni liikmed pole komisjoni näiteks aasta jooksul kordagi külastanud,“ selgitas Kallo omalt poolt.