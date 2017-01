Donald Trumpil avalduvad klaasikalised vaimuhaigused tunnused, leiavad mitmed psühholoogid.

Aina enam oma ala spetsialiste avaldavad diagnoose, et hoiatada avalikkust, kirjutab The Independent.

Viimatine hinnang Trumpi kohta pärineb John D. Gartnerilt, kelle sõnul on USA esimene mees "ohtlikult vaimuhaige ning ta on oma temperamendi poolest võimetu president olema". Psühholoog usub, et Trump näitab märke "pahaloomulisest nartsissismist", mis on segu nartsissismist, antisotsiaalsest isiksusehäirest ning sadismist.

Natrsissism ongi Trumpi puhul üks enimkattuvaid diagnoose. "Nartsissism kahjustab tema võimet näha tegelikkust," ütles kliiniline psühholoog dr Julie Futrell NY Daily Newsile.