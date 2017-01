Lääne-Austraalias otsitakse T-särki mässitud delfiini. Arvatakse, et mängus on olnud kuri inimkäsi.

Kummalise välimusega isendit nähti esmakordselt läinud nädalal Austraalia päeval Bunbury's, vahendab BBC.

Delfiinist õnnestus teha ka foto, mis võimudele edastati.

"On ebatõenäoline, et delfiin mähiks särgi endale ise ümber. Seega tundub, et see on ettekavatsetud tegu," ütlesid ametnikud, lisades, et selline olukord on delfiinile katastroofiline, kuna see katab tema hingamisavad.