Rääkides puhtast joogiveest, tuleb nentida: me ei ela alati just parimates tingimustes. Vee kvaliteeti vähendavad näiteks kulunud veetorud, avariid, halvenev ökoloogia. Selles olukorras on suurepärane lahendus kasutada korralikku veefiltrit, mis puhastaks ja pehmendaks nii joogivett kui ka toidus kasutatavat vett.

Aquaphori veefiltrite loomisel on otsitud lahendeid, kuidas traditsiooniliste filtrite puudusi kõrvaldada. See vähendab efektiivselt enamike kahjulike osakeste hulka kraanivees, näiteks:

- setted, nagu rooste, liiv, muda, tolm

- kloor, kloroform ja teised orgaanilised klooriühendid

- metallid ja raskemetallid: raud, plii, elavhõbe, vask, alumiinium

- naftasaadused

- fenoolid

- suured bakterid

Filtrites kasutatav unikaalne ioonivahetuskiud Aqualen eemaldab tõhusalt raua- ja raskmetallide ühendeid ning parandab tunduvalt vee kvaliteeti ja maitset.

Filterkannu puhastatud vett tasub kindlasti kasutada ka toidu, jookide ja jää valmistamiseks. Kuna olulise osa veest saab organism toiduga, on tähtis, et toiduainete töötlemisel ei satuks sinna kraanivees sisalduvaid kahjulikke aineid.

Magneesium on kehale hea

B25Mg filter rikastab vett organismi jaoks kasuliku magneesiumiga. Magneesiumi õige tasakaal kehas aitab leevendada ja ennetada mitmeid tervisemuresid. Magneesium aitab kaasa elektrolüütide tasakaalule kehas, andes seeläbi energiat, leevendades stressi, lõõgastades lihaseid ja mõjudes rahustavalt. Samuti aitab magneesium langetada kõrget vererõhku ning vältida infarkti teket.

Magneesiumifiltriga vett jõid neli katseisikut ning kõik märkisid, et vesi on justkui "puhtama maitsega". Ühtlasi eelistasid kõik seda vett tavalisele kraaniveele või tünniveele.

"See kannuvesi on väga hea ja nii-öelda pehme maitsega. Ega mingit kõrvalmaitset olegi tunda, vaid lihtsalt puhta vee maitset. Kui kraaniveega võrrelda, siis mõnel kraaniveel on juures mingi spetsiifiline lõhn, filterkannuveel ei ole,“ kommenteerib üks hindaja. Võrreldes tünniveega on maitseerinevus tema sõnul tugevalt tunda: tünnivesi on seisnud vee maitse ja lõhnaga.

Teine hindaja tõdeb, et ei tundnud niivõrd suurt erinevust maitses, vaid enesetundes. "See lõõgastab ja teeb olemise kergemaks ning mõjub hästi kontori kuivast õhust tingitud ninakinnisusele ja raskele hingamisele,“ toob ta välja.

Kolmas hindaja, kellel on tihti probleeme kurguvaluga, kiidab seda, et vesi justkui ravib. "Mulle meeldib, et magneesiumivesi aitab kaasa kurgu ravimisele, seega talvisel ja külmal ajal on kindlasti hea hommikuti üks klaasike tarbida,“ sõnab ta.

Neljas hindaja nendib aga, et iseenesest ta erilist erinevust tavalise veega ei tundnud, küll aga meeldib talle väike kiiksuga kõrvalmaitse, mis on magneesiumifiltriga veel.