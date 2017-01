Algab eksam. Õppejõud loeb ette küsimused:

1) mis värvi on selle aine õpik?

2) mis on õpiku autori nimi?

3) mis aines on see eksam?

Hetkeks valitseb auditooriumis rusuv vaikus. Siis tõuseb keegi ja ütleb:

"Pole mõtet istuda, lähme koju, seekord ei mängi kuidagi välja!"