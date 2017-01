Teisipäevaks ei luba ilmateenistus ilmarindel mingeid erilisi muutusi. Õhutemperatuur jääb pigem pluss- kui miinuskraadidesse.

Öösel on enamasti pilves ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Paiguti on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundisÕhutemperatuur on -3..+1°C.

Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Talvisemaks muutub ilm alles veebruari teisel nädalal.