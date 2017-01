Kaks noormeest olid keskealise mehe elupäästjaiks. Nad aitasid mehe välja jääkülmast veest, kust kannatanu enam omal jõul välja poleks suutnud tulla.

Päästjate sõnul oli mehe surnuks külmumisest puudu väga vähe ning ellu jäi ta just tänu noorte poiste kiirele reageerimisele. Elupäästja Martin Raadik rääkis, et tulid kai juurde aega veetma ja kuulsid veest kellegi hingeldamist. Algul mõtlesid mehed, et tegu on loodushäältega, kuid siis nägid inimest, kes hoidis metalltalast kinni, hingeldas ja ühelegi küsimusele ei vastanud. Raadik kutsus abiväge ja kahekesi tiriti 40.-50. aastates "päris suur" mees veest välja pooleteise kõrgusele kaile. Raadikule vastas päästetud mees küsimusele, mis juhtus, et "alkohol". Päästja Vitali Sipretti ütles, et elupäästjad on kangelased, sest tänu neile jäi päästetu ellu.

Vaata videost!