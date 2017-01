Reformierakond teatas eile, et reedel peasekretäriks valitud Rait Pihelgas on ametist perekondlikel põhjustel loobunud. Erakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul uut kandidaati veel ei ole.

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Silver Pukk andis teada, et Rait Pihelgas teavitas esmaspäeval, et ei saa 1. veebruarist peasekretäri kohuseid täitma asuda. Kohtumisel Hanno Pevkuriga ütles Pihelgas, et loobub ametist ootamatute perekondlike põhjuste tõttu.

"Mul on kohutavalt kahju öelda ei väljakutsele, millest nii palju ootasin. Elu mängib aga vahel mängu, milles ise osaline ei ole, ja tänases olukorras ei soovi ma panna uut erakonna esimeest ning erakonda seisu, kui ma ei saa peasekretäri tööle 100% pühenduda," vahendab Pukk Pihelga sõnu.

Pihelgas soovib nii erakonnakaaslastelt kui ka avalikkuselt mõistmist. "Olukord on minu jaoks väga raske. Palun vabandust eelkõige Hanno ees, aga ka juhatuse ees, kes mind reedel toetas.