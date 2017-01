Eile jätkus Pärnu maakohtus istung vendade Filip-Artur (21) ja Benjamin Hiienurme (19) üle, keda süüdistatakse taksojuhi tapmises 95 hoobiga. Prokuröri sõnul on nad andnud kohtus valeväiteid: näiteks eitanud soovi Eestist relvi osta.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi vannutatud ekspert Heldi Kase ütles, et tapetud taksojuhi Lembitu kehal oli 95 vigastust, millest eluohtlikud olid kaks: parempoolses kopsus ja kaelal vasakpoolses unearteris. Lembitu tapmiseks kasutati nuga ja kruvikeerajat.

Tapetu kehal olevad vigastused on suunaga nii paremalt vasakule kui ka vasakult paremale, selja tagant suunaga ülevalt alla ja jalgadel suunaga alt üles. Kase sõnul näitab see, et ohver üritas liikuda ja asendit muuta.

"Jalgade piirkonnas olevad vigastused, mis on suunaga alt üles, saab tekitada siis, kui kannatanu on pikali – kaitseb ennast näiteks jalgadega," selgitab ta.