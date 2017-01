Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab koalitsioonikaaslaste leigest suhtumisest ja ettevõtmise kulukusest hoolimata, et sisekaitseakadeemia tuleks Narva kolida.

Sisekaitseakadeemia viimine Ida-Virumaale on kirjas koalitsioonileppes, kuid nüüd ütlevad nii sotsiaaldemokraadid kui ka Keskerakond, et leppes ei olnud määratletud, millised akadeemia üksused ja mil määral Narva kolivad, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Siseministeeriumis valminud analüüs ütleb, et sisekaitseakadeemia täies mahus kolimine oleks riigile väga kulukas ja mõttekam oleks ehitada Narva vaid üks selle osa ehk praktikabaas.

Reinsalu ütles, et akadeemia Ida-Virumaale kolimises on valitsusliit kokku leppinud ning Eesti riiki peab Ida-Virumaal rohkem olema. "See on tõsine probleem, milline on lõimumise tase Ida-Virumaal, ja kahtlemata on see oluline ka julgeoleku aspektist," põhjendas ta.