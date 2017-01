Teadsin ja tundsin Jaan Ruusi juba nendest aegadest, kui ma kultuuriajakirjanikuna oma esimesi samme tegin.

Minu meelest kehastas Jaan, keda ma ju tegelikult väga ei tundnud, eelmise sajandi vene intelligenti, näiteks Ivan Buninit. Miks – ma ei tea, aga temas oli minu jaoks alati midagi aristokraatlikku.

1998. aastal said meist kolmeks aastaks kolleegid, kui TV Ekspressi juhataja Villu Kangur mind sinna toimetusse tööle kutsus. Need kolm aastat selles toimetuses oli värvikas aeg. Suuresti just tänu Jaanile, kes juhuse tahtel sai minu üle laua pinginaabriks.

Tihti oli neid päevi, kui ma ei näinudki, kui Jaan tööle tuli, sest tema kultuurikiht oli hilisööga võtnud sedavõrd kõrgust, et hommikul tööle tulles mattis see minu jaoks kogu toimetuse vaatevälja.