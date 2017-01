Eile suri Eesti filmiajakirjanduse grand old man, kes jääb oma teravate filmiarvustustega alatiseks meelde.

"Ta oli väga hea ja toetav abikaasa," sõnab eile lahkunud filmimehe abikaasa Viive-Riina Ruus. "Meil oli selline traditsiooniline abielu – Jaan oli kodus tugev, domineeriv pool ning mina sain olla õrn ja naiselik. Nii meile sobis, ega meie abielu muidu poleks 53 aastat vastu pidanud."

53 AASTAT KOOS: Ruusidel oli traditsiooniline abielu – Jaan oli kodus tugev, domineeriv pool ning Viive-Riina õrn ja naiselik. (Tiina Kõrtsini)

Viive kirjeldab abikaasat kui jõulist natuuri, mis tõenäoliselt oligi filmimehe püsiva edu saladus – otsekohese ja sirgjoonelisena, ent samas šarmantse härrasmehena õnnestus tal end maksma panna nii nõukogude ajal kui ka iseseisvuse saabudes.

"Eks ajad on olnud erinevad, aga mina ei tea, et tal oleks kunagi midagi ütlemata jäänud, mis tal südamel oli," usub naine. "Ta on saanud kogu aeg teha, mida ta tahab."