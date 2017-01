Selgeltnägija Marilyn Kerro, kes nopib tänu osalemisele Venemaa telesaates "Selgeltnägijate tuleproov" kuulsusevilju nii idanaabrite juures kui ka kodumaal, on jõudnud oma hinge- ja vaimurännakutel surma juurde. Teadjanaise mõtisklused võivad olla abiks neile, kes on hiljuti kaotanud lähedase.

Marilyn räägib, et "inimese füüsiline keha sureb, kuid tema energia jääb alles veel mõneks ajaks. Lihtsalt hiljem liigub see jäädavalt teise dimesniooni, kui on aeg minna!". "Mina näen neid alati liikumas sellises olekus nagu nad olid äsjases viimases elus. Peale surma pole pisaraid, rõõmu ega kurba emotsiooni. On vaid armastav ja heaolutunne. Ei ühtki muud reaktsiooni," kirjutas Marilyn, kes usub taassünniteooriasse.