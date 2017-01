Raamatus kohtab palju värvikaid tegelasi, kelle seas on külajoodik Muinas-Ville, luulelise hingega Jarr koos vahva sea Kulduga, murdekeelt kasutav kääbuskasvu eluvend Aadu, küla politseinik Krabanatt, salakaval nõid Utta, paadunud pätt Kihv, kratid ja pahulased, Meinhard Tark ning Loduloovi, hiinlane Liu ja II maailmasõjast siia jäänud sakslane Saks, Brüsseli otsuseid kummardav bürokraat Oskar ning KGB-Tuus, kes on võimul igal ajal.

Külarappa küla on hästitoimiv külakeskkond: tehakse ühiselt turbaväljal tööd, austatakse vanu rahvatraditsioone, aga samas tuntakse e-maailma saavutusi. Küla on tuntud ravitseja Meinhard Targa elupaigana. Sinna tuleb abi otsima raskelt haigeid ja vigaseid, nõu saama poliitikuid ja end eliidiks pidavaid tegelasi.

Martini endasse tõmbumise põhjuseks on noorukina jalaga juhtunud õnnetus, mis tegi mehest lonkuri. Samuti see, kuidas isa tema ametit alavääristas: „Soomardik! Martin, soomardik!“

Martin on kinnise loomuga üksildane inimene. Ta on kopikas kopika kõrval säästnud oma korteri tarbeks. See ongi tal pangalaenuga soetatud, tugev turvauks ees. Martin ei huvitu poliitikast. Ka tööasjades pole ta kunagi otsustaja olnud. Alati on ta jäänud noorema edukama venna Leo varju.

Olgu välja toodud veel mõningad näited lisaks algul mainituile: Kas enamikku inimkonnast oleks võimalik käsitleda biomassina? Või on see hoopis maakerale liigne ballast? Kellele võiksid säärased teooriad olla kasulikud?; Kellele/millele on kasulik/kahjulik tugev ja ühtne Euroopa?; Kui palju on meil maavarasid, mis võiksid ohustada meie iseseisvust, vallandada sõjalis-poliitilisi kataklüsme?; Kellele kuulub laps – kas riigile või ta vanematele, kasvatajatele või eostajatele?; Kumb on ohtlikum, kas õpetatud abitus või ise õpitud abitus?