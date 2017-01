Kõlab justkui anekdoodi algus: robot ja neli pokkerimängijat istuvad laua taha. Aga ei ole, tegu on hoopis Carnegie Melloni ülikooli teadlaste eksperimendiga, millega nad katsetavad on Libratuse nimelise tehisintelligentsi tarkust, vahendab Futurism.com.

Maailma kuulsaim inimese ja roboti vastasseis ei ole teps mitte James Cameroni film "Terminaator" vaid 1997 aastal arvuti Deep Blue poolt Garri Gasparovile antud malekaotus. Pokkeriproffide alistamine peaks olema aga malemängust veelgi keerulisem, sest lisaks käikudele tuleb arvestada ka vastaste panustamisstrateegiate ja bluffimisvõimalusega.

Hetkeseis on teadlastele igatahes ülimeeldiv: Libratus on nelja maailma tippmängija vastu 800 000 žetooni suuruses eduseisus. Sealjuures on inimestel korralik motivatsioon hästi mängida, sest nende vahel jagatakse ära 200 000 dollari (187 000 euro) suurune auhinnafond.

Simulatsiooni lõpuni on jäänud veel 55 000 pokkerikätt.