Mis aga üldse on füüsilise teatri kursus? "Iga teater on füüsiline, aga selle kursuse mõte on anda teksti edasi rohkem keha abil. Kuidas seda kõike teha ja saavutada, näitlejatele õpetataksegi," sõnab Nael. Olukorrad, millega Kreeka tragöödia tegelased silmitsi seisavad on suured ja vägevad ning seetõttu valitigi see aktsiooni teemaks. "Need tunded ja läbielamised võtavad tudengilt kõik – mitte ainult näitleja, vaid ka inimesena. Mängus on jumalad, nende kättemaks, saatus ja needus."

Kõige raskem oli monoetenduste puhul see, et näitlejad pidid kõik etapid ise läbi käima ja vastutama. "Loomulikult aitasid õppejõud neid, aga põhimõtteliselt oli see nende endi projekt algusest lõpuni. Ning see on äärmiselt oluline nende arengu seisukohalt," lausub ta.

Mait Joorits astus üles Teeba kuninga Kreonina. Tema tragöödia seisnes selles, et kuningas on oma ameti ori.

Mait Joorits kehastas Teeba kuningat Kreoni. Ta esitas laval teksti ja ühtlasi puhastas ka põrandat, mille enne teda laval käinud näitleja oli liiva täis visanud. (Johan Elm / NO99)

"Olukord, kus mu ees on mu nõbu, kes on seadusest üle astunud, tähendab automaatselt tema surma. Kui ma tahaksin teda päästa, astuksin ise seadusest üle. Aga seadus on seadus ja mul pole valikut," räägib Mait. Selle otsuse tagajärjel said surma aga ka kuninga poeg ja naine ning hiljem hävis kogu kuningriik.

Tegelase õppimiseks kulus umbes nädal. "See toimus väga kiiresti, kuna meie õpe on tohutult intensiivne. Kool on meil üks nädal kuus, kus me alustame kell 6.45 hommikul ja lõpetame kell kümme õhtul või hiljemgi. See on meeletu, aga on selge, et me tuleme sellest teistsuguste inimestena välja," ütleb Mait.

Teeba printsess Agauet kehastanud Sylvia Köster tunnistab, et ta pole mitte kunagi pidanud laval üles astudes suud lahti tegema sellisel kujul.