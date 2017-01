Murelik isa jõudis aiamajja kella 11 paiku. Talle avanes kohutav vaatepilt: kõik kuus pidulist lamasid elutult. Isa helistas küll otsekohe päästeteenistusse, kuid oli juba hilja. Kohale rutanud kiirabiarstid kinnitasid, et noored on juba surnud.

Vingugaas, enesetapp või üledoos...

Aiamajas on ka puuküttega ahi. Pühapäeva öösel oli Arnsteinis 11 külmakraadi ja noored olid seda kütnud. Seetõttu peavad uurijad võimalikuks, et pidulised panid ahjusiibri liiga vara kinni ja surid vingugaasimürgitusse.

"Vingugaasisurm on esialgu puhas spekulatsioon. See on üks võimalikest põhjustest, kuid on veel palju teisigi," ütles politsei esindaja Björn Schmidt.

Muu hulgas ei välistanud politseinikud eile kollektiivset enesetappu või narkootikumide üledoosi. Kohalike noorte sõnul on Arnsteinis sünteetiliste narkootikumide pruukimine üsna tavaline.

Kollektiivse enesetapu võimalusele viitas hiljutine sissekanne Rebecca Facebooki kontol, vahendab Bild Online. Nimelt avaldas neiu selles soovi tulla oma kirstu juurde ja küsida leinajatelt, kus nad siis olid, kui ta veel elas.

Väikelinn on šokis

"See on kohutav, me oleme šokeeritud. Siin juhtus tragöödia. Me olime kogu päeva sündmuskohal," ütles Arnsteini linnapea Anna Stolz.

Linnapea asetäitja Franz-Josef Sauer rääkis esmaspäeval ajakirjanikele, et sai juhtunust teada pärast jumalateenistust ja sõitis otsekohe sündmuskohale. "Näha lapsed kaotanud isa, seda ei saa üheski koolis õppida," meenutas ta eelmist päeva.

Väikeses Arnsteini linnas, kus kõik tunnevad kõiki, valitses eile hämmeldus ja nõutus. "See on lihtsalt kohutav. Nad olid nii noored," arvasid linnaelanikud ja soovisid, et juhtunu tagamaad võimalikult kiiresti selgeks saaksid.

Arnsteinis juba 50 aastat elav naine rääkis ajakirja Focus ajakirjanikule, et surnukehad leidnud isa elu on niigi olnud raske. Nimelt kaotas pere mõne aasta eest juba kaks last, kes surid varsti pärast sünnitust.