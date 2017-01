USA kosmoseagentuur NASA avastas mullu novembris missiooni NeoWise käigus kosmoseteleskoobiga mõistatusliku suure tumeda objekti, mis liigub Maa poole, vahendab Wetter Online. NASA kinnitusel ei kujuta see meile mingit ohtu, kuid Vene astronoom Djomin Damir Zahharovitš väidab, et NASA varjab tõde ja ees ootab suur katastroof. NASA pani avastatud objektile nimeks 2016 WF9. Selle läbimõõt on 500–1000 meetrit. Nende astronoomid ei oska veel täpselt öelda, kas see on asteroid või komeet, kuid nad rõhutavad, et see ei kujuta Maale mingit ohtu. NASA teadlaste arvutuste põhjal möödub 2016 WF9 meist 25. veebruaril 51 miljoni kilomeetri kauguselt.

Autoriteetsest kinnitusest hoolimata kubiseb internet uudistest, mis pärinevad Vene astronoomilt ja vandenõuteoreetikult Djomin Damir Zahharovitšilt, et NASA valetab ja tegelikult toimub järgmisel kuul kohutav katastroof. See uudis on jõudnud ka mitme soliidse meediaväljaande veergudele.

"Ma olen 2016 WF9 andmeid näinud. See objekt lahkus mullu oktoobris planeedi Nibiru süsteemist. Sest saati teab NASA, et 2016 WF9 tabab Maad. Asteroid on ka väidetust palju suurem, umbes 2,2kilomeetrise läbimõõduga," kinnitab vandenõuteoreetik. Ta ütleb, et kõigi märkide järgi kukub asteroid ookeani ja tekitab tohutu tsunami, mis omakorda paneb plahvatama tuumarelvad. Tasub meenutada, et maailma­lõpu propageerijad on mitu korda kuulutanud, et elu meie koduplaneedil hävitab kokkupõrge saladusliku planeediga Nibiru, mis tuleb kaugest galaktikast ja on Maast neli korda suurem. Viimati pidi kokkupõrge toimuma mullu septembris, kuid õigus oli jällegi NASA teadlastel, kes kinnitasid, et Maale pole ühtki ohustavat kosmoseobjekti lähenemas.