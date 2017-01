Õnnetusi ikka on, aga teistes kohtades

Kas tegu oli kohalike meestega? Tudu toidupoes ahhetavad kohalikud prouad, et õnnetusi on sealkandis varemgi juhtunud, näiteks on libedusega teelt välja sõidetud, aga mitte sel pikal lõigul, kuna too kurv olla suhteliselt lauge ning järgneb pikk sirge. "Kuidas nad seal suutsid välja sõita," imestab üks poelistest. Kes vähegi sealkandis liigelnud, teab, et mööda seda maanteed edasi Rannapungerja poole sõita, lähevad teed palju kurvilisemaks, meenutades kohati lausa mõnda karusselli, kus eri suundades tiirutad. "Kohalikud nad kindlasti pole, muidu teaksime," märgib üks prouadest. Sama juttu räägitakse ka Tudulinnas ja Rannapungerjas. Üks teepervel jalutav kohalik mees nendib otse: "Meil siinkandis nii noori joodikuid polegi! Meil siin enamasti vanemad inimesed."