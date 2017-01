President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Leedu Vabariigi peaministri Saulius Skvernelisega.

Eesti riigipea õnnitles Leedu peaministrit ametisse asumise puhul ning kinnitas, et Leedu on Eestile väga oluline liitlane ja partner. Samuti avaldas president Kaljulaid heameelt, et Eesti ja Leedu ühised projektid nii energia- kui ka transpordivaldkonnas arenevad jõudsalt.