37aastane Sergei lahkus oma kodust Tallinnas Lasnamäel teadamata suunas 15. jaanuaril ning tänaseni on tema asukoht teadmata.

Politseinikud on suhelnud mehe lähedastega, kuid ka neil ei ole õnnestunud Sergeiga ühendust saada, edastas Põhja prefektuur. Korrakaitsjad koondavad infot mehe suhtlusringkonna ja varasemate käitumismustrite kohta, et tuvastada mehe võimalikku teekonda ja asukohta. Politseinikud on kontrollinud ka erinevaid mehega seotud aadresse, paraku tulemusteta.

178 sentimeetri piikune Sergei on tugeva kehaehitusega, tal on tumedad lühikesed juuksed ning pruunid silmad.

Viimati kandis ta seljas tumesinist värvi jopet, musta-valge triibulist kampsunit ja sinist värvi teksapükse. Jalas olid tal tumepruunid kingad.

Politsei palub kõigil, kel on infot Sergei võimaliku asukoha või teekonna kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või infotelefonil 612 3000.