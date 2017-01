"Vahel mõtlen tehtu peale ning peopesad lähevad higiseks,“ räägib Alari Teede, noor adrenaliinisõltlane, videooperaator ja maailmarändur. Alari Teede (27) on iseõppinud videooperaator, kelle produktsioonifirma valmistas möödunud aastal ligi sadakond videot, sealhulgas internetis ülipopulaarseks osutunud kaadrid noortest, kes veealuse vangla varemete kohal uisutades oma elu ohtu panid. Mehe enda sõnul tuli idee Rummu vanglas videot teha äkitselt. "Sõber Meelis helistas, et lumi on jäält sulanud ning põhi paistab hästi läbi ja võiks minna filmima. Ma ei ole kunagi varem uisutanud, video nägi seepärast võib-olla naljakas välja“ naerab Alari, kuid tuletab meelde, et turvavarustus oli neil olemas ning kõike tehti ettevaatlikult, sest habras jää oli kohati kõigest paar sentimeetrit paks.

Enamik filmitud kaadreid on filmitud mehitamata õhusõidukiga, kuid oli vaja ka kaadreid jää alt ja selleks pidid mehed improviseerima. "See oli päris loominguline tegevus,“ muigab Alari, kelle sõnul on n-ö filmimaagia taga tavapärane puidust kaigast, mille nad võpsikust leidsid ja millele kaamera külge sidusid. "Kiviga peksime jäässe augu ning lükkasime kaika kaameraga jää alla ja uisutasime selle kohal,“ räägib ta ning lisab: "Paar-kolm korda pidi kiviga viskama, siis tuli juba auk jää sisse!“ "Jää oli nõnda läbipaistev, et jalgealune paistis selgelt kätte. Samuti oli hästi näha vangla varemed, kalad ning veealune pinnamood," kirjeldab Alari. (Kuvatõmmis/Youtube/Hilife)

"Kui hirmutundega ära harjusid, siis need vaated, mis seal avanesid, need olid tõesti midagi sellist, mida ma pole kunagi kogenud. Kui ma pärast uisutamist magama läksin, siis unes nägin ikka veel vangla varemeid ja kalu,“ räägib mees võidurõõmsalt. Sõbrad uisutasid õhukesel jääl ühtekokku kolm tundi, ikka selleks, et videomaterjal kätte saada. Alari esimene suurem videoprojekt oli telesaade "Livin Aloha“, mis jooksis TV3 eetris 2014. aastal ning jälgis noorte eestlaste suve Hawaii saarel. Alari ja ta kahe sõbra valmistatud sari osutus populaarseks ning pärast seda on tööd ainult juurde tulnud. "Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) oleme teinud kaks Eestit tutvustavat videot, Armin Karu 50. juubel, Coca-Cola suvepäevad,“ jääb ta loetlema erinevaid projekte. Sa veedad väga palju oma ajast ka välismaal? "Hawaiil olen ma käinud seitsmel korral ning ühtekokku veetnud seal poolteist aastat. Veel Dubais, Filipiinidel, Austraalias, Balil, Singapuris, Malaisias, Tais, Brasiilias, Ibizal ning sisuliselt kogu Euroopas,“ kinnitab ta. Alari sõnul ei ole kõik tööalased reisid, vaid rändamine ning uute kohtade avastamine on tema suur kirg. Dubai kõrghoonete katustel on turnimine on Alari sõnul hirmus, kuid kõik pidavat mõtlemises kinni olevat. (instagram.com/alariteede) Rummu karjäärist tehtud video on kõigest üks paljudest ekstreemsustest, millega Teede hakkama on saanud. "Livin Aloha“ saates oli matk ühel Hawaii rajal, kus on paljud surma saanud, samuti olen käinud ujumas koos haidega, kuid ilma puurita. Sisuliselt nõnda, et kümmekond haid ujub kõrval,“ räägib ta. "Dubais olen roninud pilvelõhkuja otsas ja istunud selle äärel. Laavaga olen seisnud kõrvuti! Seal on sellised laavaväljad, kus enamik massist on hangunud ja millel saab kõndida, aga seal all on tulikuumad sooned, kuhu võib sisse kukkuda. Siis on läbi ka kõik,“ naerab Alari. Maalilised laavaväljad on kaunid, kuid mõni hooletu liigutus võib lõppeda kurvalt. (Alari Teede/instagram.com/alariteede) Sa oled adrenaliinisõltlane? "Terve elu on ekstreemsport meeldinud, arvatavasti tavainimest rohkem, aga põhiliselt teen asju ikka selleks, et emotsiooniderohke ja hea video tuleks,“ sõnab Alari, kuid jääb mõtlema. "Tegelikult ikka olen, adrenaliini olen terve elu taga ajanud,“ täpsustab ta muheldes.