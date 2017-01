Politsei- ja piirivalveameti (PPA) korraldatud ID-kaardi näidise reklaaminäo fotokonkursi võitis 27-aastane Mikk Kirkal, kes tunnistas, et konkursi võit on rõõmustav, kuid midagi erilist sellega ei kaasnenud.

Kirkal tõdes, et talle on meediast silma jäänud põnev iseloomustus, et kõigist kandidaatidest oli tal kõige harmoonilisem nägu. "Ega ma modellina karjääri tegema küll ei hakka, aga oleneb projektist, kui mingi pakkumine tuleb, siis ma kaalun seda," vahendab Menu noormehe sõnu Raadio 2 saates "Hommik!".

Konkursi võiduga kaasnes ka väike meene, mis pole Kirkali sõnul veel temale jõudnud. "Ma ise loodan, et üle aasta saan ma näiteks rekatäis vanu ID-kaarte," naljatas Kirkal.