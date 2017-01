President Kersti Kaljulaidile EList iga kuu makstav 12 000eurone toetus tekitab küsimuse, kas iseseisva riigi riigipeale on sobilik lisaks ametipalgale veel mujalt raha saada? Eesti mõistes on presidendi palk enam kui korralik (5200 eurot), kuid lääneriikide elatustaset arvestades on see vaid veidi üle jõukate riikide keskmise palga. Samas on Euroopa Liidu kõrgemate ametnike palgad ja hüved isegi arenenud riikide avalikkusele pinnuks silmas. Nii võime Kaljulaidi puhul öelda, et tema kodune palk on lääne mõistes tagasihoidlik, kuid ELi toetus Eesti mõistes väga kõrge.

Rehepappidena võime muidugi heaks kiita, kui president võtab eri allikaist laekuva raha vastu, sest siis on lootust, et kiusatust ja vajadust kas või Eestit mürgitanud ärmatamise järele on vähem.

Tavamõistuse seisukohast oleks loogiline, et uude ametisse asumise järel eelmisest töökohast toetuse maksmine, kas lakkab või vähemalt väheneb, nagu see kehtib osade ELi ametnike puhul. Võimalik oleks toetusest või palgast vähemalt osaline loobumine Leedu riigipea eeskujul, kes Euroopa komisjonist presidendiks saades loobus poolest ametipalgast. Samas on Kersti Kaljulaid ühes oma esimestest intervjuudest ausalt öelnud, et talle meeldib raha koguda, ja presidendi abikaasa saab esindustasu, kuigi esindusülesandeid täitmas on teda nähtud vaid paaril korral.