Õhtuleht: Kui palju läheb maksma Pärnust väljuvate teelõikude neljarealiseks ehitamine?

Kadri Simson, majandus- ja taristuminister, Keskerakond: Praegune plaan seoses Via Balticaga näeb ette selle tee lõiguti neljarealiseks muutmist ja seda peamiselt Tallinna ja Pärnu ümbruses, kus liiklussagedus on üle 11 000 veoki. Ülejäänud maantee on plaanis teha 2 + 1 arvestusega ehk kolmerealisena, esimesed lõigud sellisena on töös juba 2017. Tuletan meelde, et minu eelkäija Kristen Michal rääkis küll Tallinna ja Pärnu vahelise tee neljarealiseks muutmisest, kuid raha selleks ei olnud. Seega võib öelda, et uue valitsuse plaan on varasemast realistlikum. Mis puudutab aga neljarealiste lõikude asukohta, siis see tugineb Tallinna ja Pärnut ümbritsevate teede liikluskoormuse näitajatele. Täpne maksumus selgub edasiste analüüside käigus.

Õhtuleht: Kuidas põhjendate avalikkusele asjaolu, et laenurahaga tehtav investeering läheb piirkonda, mis on varem olnud Teie valimisringkonnaks?

Kadri Simson: Ma pean oluliseks, et poliitikud viiksid valimistel antud lubadusi ka ellu. Kui me vaatame Keskerakonna 2015. aasta riigikogu valimiste platvormi, siis on sealt võimalik leida lubadus teha Via Baltica täielikult korda ja tagada sellega korralik ühendus Euroopaga. Just seda uus valitsus teha kavatsebki. Lisaks julgen kinnitada, et tegemist ei ole ainsa piirkonnaga, kus laenuraha eest lisainvesteeringuid tehakse. Valitsuskabinetile tehtavates ettepanekutes on ka Tallinna–Narva suund, jõusse jäävad investeeringud Tallinna–Tartu suunal, lisainvesteeringuid vajab olemasolev raudteevõrk nii Narva, Tartu kui ka Pärnu suunal ja otsustamist Haapsalu suund.

Valitsus ei lähtu otsuseid langetades valimisringkondadest, vaid eesmärgist muuta elu kogu Eestis paremaks. See tähendab aga investeeringute tegemist ka väljaspool pealinna.